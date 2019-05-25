Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 25.05.2019 18:54

Сотрудники Росреестра арестованы в Дагестане по делу о махинациях с отчуждением земель

Суд в Дагестане арестовал двух сотрудников республиканского Росреестра и одного заключил под домашний арест по делу о махинациях с землей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в следственном управлении СКР по республике в субботу.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов этого дела - специалиста управления Росреестра по Республике Дагестан Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Абдулы Умаханова", - сказал представитель управления.

Он также добавил, что под домашний арест заключена специалист-эксперт этого же управления Зулейхат Дагирова. "Ей избрана такая мера пресечения из-за состояния здоровья. Помимо этого, у нее двое малолетних детей, один из них - инвалид", - пояснил собеседник агентства.

По данным СУ СКР по республике, ранее на два месяца был заключен под стражу депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который на момент совершения преступления был начальником юротдела правового управления мэрии Махачкалы.

Управление напоминает, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, в рамках которого проводили махинации с отчуждением земель муниципальной и федеральной собственности.

В результате их действий причинен ущерб на 370 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества на сумму около 20 млрд рублей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИКИ, АРЕСТ


Похожие новости


Дагестанский рисоперерабатывающий завод планирует экспорт в Азербайджан Ликвидирован пожар в дагестанском селе Тисси-Ахитли, сгорели порядка 30 домов и строений - власти СКР объявил о задержании брата экс-главы Дагестана Раджаба Абдулатипова за участие в преступном сообществе Задержан брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаб Владимир Васильев избран главой Дагестана В столкновении "Газели" с легковой машиной в Дагестане пострадали граждане Азербайджана

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]