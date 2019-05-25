Социал-демократы Киргизии считают, что на сторонников бывшего президента Атамбаева организованы политические гонения

Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК) заявила об организации политических гонений на сторонников бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Накануне глава Службы безопасности Атамбаева Дамир Мусакеев решением суда был приговорен к пяти годам лишения свободы за злоупотребление служебным положением в бытность руководителем 9-ой службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).
"Вся вина полковника Дамира Мусакеева лишь в том, что он не предал экс-президента Атамбаева и является членом политсовета СДПК. Обвинение и суд не нашли никакого материального ущерба, причиненного действиями Мусакеева. Устроенные президентом Сооронбаем Жээнбековым (президент Киргизии - ИФ) и его окружением политические гонения перешли в фазу совершенно безумных и опасных действий по расколу общества", - говорится в сообщении СДПК, поступившем в "Интерфакс" в субботу.
В сообщении СДПК говорится, что такая же "фикция" наблюдается и в судебных разбирательствах по ТЭЦ Бишкека, по политическому преследованию бывших мэров столицы.
"Совершенно очевидно, что ввиду полного отсутствия доказательств вины Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева (бывшие премьер-министры Киргизии - ИФ) и других подсудимых, окружение президента Жээнбекова выступает категорически против требований общества о видеотрансляции этих особо резонансных судебных процессов", - отмечается в сообщении СДПК.
"Политсовет СДПК в очередной раз предупреждает президента Жээнбекова и координируемые его окружением суды и силовые структуры о запущенных ими опасных тенденциях в обществе", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в СДПК сообщили "Интерфаксу", что Атамбаев во время заседания политсовета СДПК принял решение о сложении полномочий председателя партии.
"Атамбаев сложил с себя полномочия председателя СДПК и приостановил членство в партии в связи с предстоящим вступлением в силу поправок в закон о гарантиях деятельности президента и экс-президента страны", - сообщили в СДПК.
Социал-демократическая партия Киргизии, основанная Атамбаевым, является одной из старейших партий в республике. В начале 2019 года партия заявила о переходе в оппозицию.
В январе 2018 года в Киргизии было возбуждено уголовное дело о коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В рамках данного расследования был поднят вопрос об использовании китайского кредита в размере $386 млн, направленного на модернизацию теплоэлектроцентрали.
По подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные руководители энергоотрасли Киргизии, два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, а также бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев. Их обвиняют в нанесении ущерба государству в размере $111 млн при заключении контракта с китайской компанией.
Кроме того, обвинение в коррупции было предъявлено экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову, которого обвинили в незаконном расходовании выделенных TBEA (китайская компания, осуществлявшая модернизацию ТЭЦ - ИФ) в рамках модернизации ТЭЦ средств на строительство школы. Другой экс-мэр Бишкека Албек Ибраимов фигурирует еще в двух уголовных делах, одно из которых также связано с его деятельностью на посту руководителя киргизской столицы.
Задержанные бывшие высокопоставленные чиновники Киргизии входили в близкое окружение Атамбаева.
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