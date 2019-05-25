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Интерес китайцев к покупке iPhone упал до рекордного минимума - UBS

Интерес китайцев к покупке iPhone упал до рекордно низкого уровня при стабилизации спроса на смартфоны американской Apple Inc. в большинстве других регионов мира, свидетельствуют результаты опроса, проведенного UBS.

Лишь 17% респондентов в Китае заявили о планах приобретения iPhone в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре прошлого года.

"Результаты опроса были очень точными в прогнозировании направления спроса на следующие 12 месяцев", - заявил аналитик UBS Тимоти Аркури.

"Мы полагаем, что националистическое движение в Китае, аналогичное тому, что мы видели в момент ареста финдиректора китайской Huawei, вполне возможно, и, вероятно, скажется на продажах iPhone", - отметил эксперт, говоря о потенциальных последствиях торговой войны США и КНР.

Аналитик понизил прогнозную цену акций Apple до $225 с $235, однако сохранил рекомендацию "держать" для бумаг компании.

Стоимость акций Apple выросла на 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года бумаги компании подорожали на 13%.

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Тэги: КИТАЙ, IPHONE, ИНТЕРЕС, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]