Интерес китайцев к покупке iPhone упал до рекордного минимума - UBS

Интерес китайцев к покупке iPhone упал до рекордно низкого уровня при стабилизации спроса на смартфоны американской Apple Inc. в большинстве других регионов мира, свидетельствуют результаты опроса, проведенного UBS.

Лишь 17% респондентов в Китае заявили о планах приобретения iPhone в ближайшие 12 месяцев по сравнению с 22% в опросе, проведенном в октябре прошлого года.

"Результаты опроса были очень точными в прогнозировании направления спроса на следующие 12 месяцев", - заявил аналитик UBS Тимоти Аркури.

"Мы полагаем, что националистическое движение в Китае, аналогичное тому, что мы видели в момент ареста финдиректора китайской Huawei, вполне возможно, и, вероятно, скажется на продажах iPhone", - отметил эксперт, говоря о потенциальных последствиях торговой войны США и КНР.

Аналитик понизил прогнозную цену акций Apple до $225 с $235, однако сохранил рекомендацию "держать" для бумаг компании.

Стоимость акций Apple выросла на 0,6% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года бумаги компании подорожали на 13%.