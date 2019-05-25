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Карабахский конфликт 25.05.2019 16:42

Баку считает абсурдным обвинения Еревана в адрес Азербайджана в расизме - МИД

Комментарии МИД Армении в связи с проводимым в Баку финалом Лиги Европы УЕФА и шоу, устроенным вокруг игрока лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна, можно считать попыткой негативно повлиять на карабахское урегулирование, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

«Комментарии Армении касательно футбольного матча, который пройдет в Баку, является попыткой этой страны использовать любые возможности для оказания отрицательного воздействия на идущие переговоры по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта и, даже, оттягивания времени начала субстантивных переговоров по разрешению проблемы», - подчеркнула Абдуллаева, отвечая на вопрос спортивного корреспондента телеканала CNN в связи с неучастием игрока «Арсенала» Мхитаряна в финальном матче Лиги Европы против лондонского «Челси», который пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку, и позицией армянского МИД по данной теме.

По ее словам, соответствующие официальные структуры Азербайджана и Ассоциация Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) дали гарантии УЕФА по обеспечению безопасности всех игроков-

участников финальной игры и болельщиков.

Абдуллаева подчеркнула, что выдвинутые армянским внешнеполитическим ведомством по данному вопросу обвинения свидетельствуют о наличии внутриполитических проблем в Армении, в которой спорт используется в качестве инструмента политического давления.

«Обвинения в расовой дискриминации в адрес Азербайджана со стороны Армении, являющейся моноэтническим государством, проводящим политику этнической чистки на оккупированных азербайджанских территориях, являются абсурдом. Азербайджан известен во всем мире своими традициями терпимости и мультикультурализма», - подчеркнула пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Р.Бабаев

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Тэги: АРМЕНИЯ, ФУТБОЛ, МИД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]