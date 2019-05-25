Экс-президенты Армении провели встречу в Ереване

Бывшие президенты Армении Серж Саргсян (2008-2018 годы) и Роберт Кочарян (1998-2008 годы) провели встречу в Ереване, сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

"Второй президент дома принял Саргсяна. Кочарян около шести месяцев находился в заключении. Саргсян пришел навестить его", - сказал Согомонян.

Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна, который обвинялся в свержении конституционного строя.

20 мая производство по уголовному делу против Кочаряна и других бывших высокопоставленных лиц прекращено и направлено в Конституционный суд.

"Решением суда производство по делу Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд. Производство прекращено, что, учитывая, что статья 300.1 УК Армении - свержение конституционного строя - не может быть применена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.

Между тем премьер Армении Никол Пашинян после решения суда об освобождении из-под ареста Кочаряна призвал своих сторонников заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".

Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.

Президент Армении Армен Саркисян в своем послании призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".