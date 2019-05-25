Экс-президенты Армении провели встречу в Ереване

Бывшие президенты Армении Серж Саргсян (2008-2018 годы) и Роберт Кочарян (1998-2008 годы) провели встречу в Ереване, сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.
"Второй президент дома принял Саргсяна. Кочарян около шести месяцев находился в заключении. Саргсян пришел навестить его", - сказал Согомонян.
Как сообщалось, 18 мая суд общей юрисдикции Еревана принял решение освободить из-под ареста Кочаряна, который обвинялся в свержении конституционного строя.
20 мая производство по уголовному делу против Кочаряна и других бывших высокопоставленных лиц прекращено и направлено в Конституционный суд.
"Решением суда производство по делу Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова прекращено и направлено в Конституционный суд. Производство прекращено, что, учитывая, что статья 300.1 УК Армении - свержение конституционного строя - не может быть применена", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь команды адвокатов Кочаряна Элен Аракелян.
Между тем премьер Армении Никол Пашинян после решения суда об освобождении из-под ареста Кочаряна призвал своих сторонников заблокировать все здания судов в республике. Он заявил, что 20 мая намерен объявить "второй, самый важный этап армянской революции".
Заявление премьера раскритиковали Высший судебный совет Армении, оппозиционные Республиканская партия и партия "Дашнакцутюн", оппозиционная парламентская партия "Светлая Армения", омбудсмен Армении Армен Татоян.
Президент Армении Армен Саркисян в своем послании призвал граждан сохранять спокойствие, отметив, что в республике "демократические процессы необратимы, и ни у кого не должны вызывать сомнения".
Баку считает абсурдным обвинения Еревана в адрес Азербайджана в расизме - МИД
Президент Алиев уверен в дальнейшем расширении отношений с Грузией
Алиев уверен в дальнейшем развитии азербайджано-индонезийских отношений
В Минске рассчитывают на снижение ставки по госкредиту РФ в $10 млрд на строительство БелАЭС
Переговоры о цене на российский газ с 2020 года будут вестись в рамках "пакетного принципа" - вице-премьер Белоруссии
ЛУКОЙЛ увеличит поставки бензинов на рынок, "Газпром нефть" и Роснефть выполняют обязательства
Более 400 тыс. человек подверглись сталинским репрессиям в Азербайджане
Эрнст объявил победителями всех финалистов конкурса "Голос. Дети", включая дочь Алсу
Антитеррористическое подразделение прокуратуры расследует взрыв в Лионе
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог