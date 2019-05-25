Болтон раскритиковал КНДР за испытания ракет малой дальности в начале мая

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в субботу заявил, что проведенные КНДР ракетные испытания в начале мая были нарушением резолюции Совбеза ООН, передает Associated Press.
"Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР запуск любых баллистических ракет. Нет сомнений в том, что это было нарушение резолюций", - заявил он журналистам в Токио перед прибытием в Японию президента США Дональда Трампа.
Болтон добавил, что санкции ООН против КНДР должны сохраняться в силе.
Ожидается, что северокорейская проблематика станет одной из основных тем переговоров Трампа в Японии.
В начале мая Северная Корея провела испытания ракет малой дальности после длительного периода относительного затишья. До этого она проводила подобные испытания в конце 2017 года.
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