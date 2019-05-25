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Дальнее зарубежье 25.05.2019 20:28

Болтон раскритиковал КНДР за испытания ракет малой дальности в начале мая

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в субботу заявил, что проведенные КНДР ракетные испытания в начале мая были нарушением резолюции Совбеза ООН, передает Associated Press.

"Резолюции Совбеза ООН запрещают КНДР запуск любых баллистических ракет. Нет сомнений в том, что это было нарушение резолюций", - заявил он журналистам в Токио перед прибытием в Японию президента США Дональда Трампа.

Болтон добавил, что санкции ООН против КНДР должны сохраняться в силе.

Ожидается, что северокорейская проблематика станет одной из основных тем переговоров Трампа в Японии.

В начале мая Северная Корея провела испытания ракет малой дальности после длительного периода относительного затишья. До этого она проводила подобные испытания в конце 2017 года.

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Тэги: США, БОЛТОН, КНДР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]