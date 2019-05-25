Трамп пообещал сделать торговлю между Вашингтоном и Токио справедливее

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил надежду, что после его визита в Японию отношения двух стран в сфере торговли станут "немного более справедливыми", передают американские СМИ.
"Как вам известно, Соединенные Штаты и Япония неустанно работают над двусторонним торговым соглашением, благодаря которому выгоду получат обе наши страны. Япония пользовалась существенным преимуществом долгие годы, но ничего страшного, может, именно поэтому вы нас так любите", - заявил он в ходе ужина с представителями деловых кругов Японии.
"С настоящего момента они (торговые отношения - ИФ) будут немного более справедливыми, я думаю", - добавил он.
Трамп отметил, что отношения Японии и США в военной сфере находятся на высочайшем уровне.
"У нас прекрасные взаимоотношения в военной сфере, Япония заказывает много военного оборудования. Мы производим лучшее военное оборудование в мире, лучшие истребители, лучшие ракеты, лучшее все. Япония много у нас заказывает, и мы это ценим. Возможно, это уместно в условиях всего того, что происходит вокруг. Мир меняется", - утверждает американский лидер.
Также президент США пообещал, что в скором времени стороны сделают несколько важных заявлений, и даже несколько крупных заявлений в ближайшие месяцы.
Ужин состоялся в резиденции посла США в Японии в Токио.
Ранее в субботу Трамп вместе с супругой и американской делегацией прибыли в японскую столицу с четырехдневным официальным визитом. На воскресенье у него запланированы встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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