Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9008 RUR   0.0262 GBR   2.1523 TRY   0.2779

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.91 -3.51 Brent 67.76 -3.23

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.05.2019 16:58

Трамп пообещал сделать торговлю между Вашингтоном и Токио справедливее

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил надежду, что после его визита в Японию отношения двух стран в сфере торговли станут "немного более справедливыми", передают американские СМИ.

"Как вам известно, Соединенные Штаты и Япония неустанно работают над двусторонним торговым соглашением, благодаря которому выгоду получат обе наши страны. Япония пользовалась существенным преимуществом долгие годы, но ничего страшного, может, именно поэтому вы нас так любите", - заявил он в ходе ужина с представителями деловых кругов Японии.

"С настоящего момента они (торговые отношения - ИФ) будут немного более справедливыми, я думаю", - добавил он.

Трамп отметил, что отношения Японии и США в военной сфере находятся на высочайшем уровне.

"У нас прекрасные взаимоотношения в военной сфере, Япония заказывает много военного оборудования. Мы производим лучшее военное оборудование в мире, лучшие истребители, лучшие ракеты, лучшее все. Япония много у нас заказывает, и мы это ценим. Возможно, это уместно в условиях всего того, что происходит вокруг. Мир меняется", - утверждает американский лидер.

Также президент США пообещал, что в скором времени стороны сделают несколько важных заявлений, и даже несколько крупных заявлений в ближайшие месяцы.

Ужин состоялся в резиденции посла США в Японии в Токио.

Ранее в субботу Трамп вместе с супругой и американской делегацией прибыли в японскую столицу с четырехдневным официальным визитом. На воскресенье у него запланированы встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ


Похожие новости


Трамп уверен, что выиграет выборы 2020 года, а в случае объективности СМИ предрекает разгромную победу Трамп поручил разведке США совместно с генпрокурором изучить деятельность по наблюдению во время президентских выборов 2016 года Экс-глава госдепа Тиллерсон заявил, что Трамп был хуже Путина подготовлен к их первой встрече "Охота на ведьм" в США продолжается, уверен Трамп Трамп пообещал обжаловать решение суда, поддерживающее предоставление его налоговых деклараций конгрессменам Суд в США поддержал требование конгрессменов о предоставлении налоговых деклараций Трампа

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]