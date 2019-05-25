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СНГ 25.05.2019 21:20

Детский сад, гимназия и пять школ повреждены землетрясением в Дагестане - власти

Образовательные учреждения получили повреждения во время землетрясения в дагестанском городе Буйнакске. После визуальной оценки повреждения зафиксированы в детском саду, гимназии и пяти школах, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города в субботу.

Предварительно установлено, что несущие конструкции зданий не разрушены. Системы жизнеобеспечения в городе работают в штатном режиме, в Буйнакске работает комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Ранее со ссылкой на районную администрацию сообщалось, что землетрясение привело к частичному повреждению жилых домов в виде трещин на стенах в селе Халимбекаул Буйнакского района Дагестана.

По уточненным данным властей, всего пострадало 20 частных домовладений.

Землетрясения произошли в Буйнакском районе Дагестана в пятницу вечером и в ночь на субботу. Колебания магнитудой 2,3 и 4,4 зафиксированы трех и пяти километрах от Халимбекаула. По данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, жертв в результате землетрясения нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ШКОЛЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]