Освобождение украинских моряков стало бы сигналом Москвы о готовности прекратить конфликт с Киевом - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков и кораблей может стать сигналом Москвы о готовности к прекращению конфликта с Украиной.
"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - написал Зеленский в субботу в фейсбуке в субботу.
По его словам, таким образом Россия может сделать шаг "к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".
"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!" - подытожил Зеленский.
В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву по ходатайству Украины принял решение о том, что арестованные моряки, а также корабли должны быть немедленно переданы на родину. При этом суд не стал обязывать Россию прекратить уголовное дело в отношении украинских военных, как просил заявитель.
В МИД РФ в субботу заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража и что Конвенция ООН по морскому праву не может быть задействована при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.
Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.
Находившимся на кораблях 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ. Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.
По данным спецслужбы, на кораблях, в частности, находились готовые к использованию артиллерийские орудия.
В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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