Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого

Полиция Франции опубликовала в субботу ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, происшедшего накануне.
По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.
При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.
Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями и болтами.
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