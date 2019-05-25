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Дальнее зарубежье 25.05.2019 22:08

Полиция обратилась к свидетелям взрыва в Лионе за помощью в поимке подозреваемого

Полиция Франции опубликовала в субботу ориентировку на подозреваемого в организации взрыва в центре Лиона, происшедшего накануне.

По ее данным, это мужчина в возрасте примерно 30 лет. Он передвигался на горном велосипеде и попал на уличные камеры видеонаблюдения. Мужчина был одет в шорты светлого цвета и в водолазку с длинными рукавами темного цвета.

При взрыве пострадали 13 человек, причем 11 из них госпитализировали.

Накануне взрыв произошел в центре Лиона на улице Виктора Гюго в исторической части города около 17:30 по местному времени. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими предметами, возможно - гвоздями и болтами.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИОН, ВЗРЫВ, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]