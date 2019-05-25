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Дальнее зарубежье 25.05.2019 22:32

Авиасообщение с Бали полностью восстановлено после извержения вулкана Агунг

Международный аэропорт на острове Бали принимает и осуществляет рейсы в нормальном порядке после временного сбоя авиасообщения из-за извержения вулкана Агунг, сообщает в субботу BBC.

Тем не менее, некоторые пассажиры в субботу в социальных сетях выражают неудовлетворение с тем, что их рейсы были задержаны.

Накануне международный аэропорт Денпасар отменил сразу несколько авиарейсов. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы.

Вулкан Агунг расположен примерно в 75 км от популярного среди туристов города-курорта Кута. Национальной трагедией стало извержение Агунга в 1963 году, когда погибли более 1 тыс. человек.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ВУЛКАН, АВИАРЕЙСЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]