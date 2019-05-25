Оппозиция на Украине пытается преодолеть раскол

Основатель "Оппозиционной платформы - за жизнь, депутат парламента Украины Юрий Бойко заявил о готовности к объединению с партией "Оппозиционный блок" в преддверии внеочередных выборов в парламент, намеченных на 21 июля.
"Мы готовы к объединению. Раскол в "Оппозиционном блоке", который произошел в ноябре прошлого года, не нами был инициирован - это была инициатива бизнес-крыла фракции. Тем не менее, мы готовы к объединению, потому что сегодня, как никогда, избиратели требуют от нас объединения для решения ключевых для людей и страны проблем. И ради этого мы отбросим все амбиции и будем объединяться", - сказал Ю.Бойко в эфире телеканала "Интер" в пятницу.
Как сообщалось, 9 ноября 2018 года сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" и одноименной парламентской фракции Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За жизнь".
Второй сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников заявил, что партия не уполномочивала Ю.Бойко создавать "Оппозиционную платформу - За жизнь".
Ю.Бойко и Сергей Левочкин были исключены из фракции "Оппозиционный блок".
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