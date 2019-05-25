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Регион 25.05.2019 23:20

Забастовка грузинских шахтеров расширяется, компании предъявлен ультиматум

К бастующим шахтерам грузинского горно-обогатительного комбината "Чиатурмарганец" в субботу в знак солидарности присоединились их коллеги из Ткибули, а также рабочие Зестафонского завода ферросплавов.

"К нам присоединились шахтеры из Ткибули, около 60 человек. Также пришли рабочие "Ферро" (Зестафонский завод ферросплавов, также входящий в холдинг Georgian Manganese - ИФ). Они солидарны с нами. Забастовка продолжается", - сообщил журналистам один из бастующих чиатурских шахтеров Гела Бадзгарадзе.

По его словам, Georgian Manganese дан срок до 27 мая. "Сегодня мы вновь обратились к руководству холдинга, если до понедельника наши требования не будут удовлетворены, мы потребуем, чтобы компания ушла из Чиатуры", - сказал он.

Как сообщают грузинские СМИ, во всех девяти шахтах по добыче марганцевой руды, а также на обогатительных фабриках "Чиатурмарганца", в которых трудоустроены около трех тысяч человек, почти полностью остановлена работа.

Как сообщают грузинские СМИ, из входящих в "Чиатурмарганец" девяти шахт по добыче марганцевой руды, в которых трудоустроены около трех тысяч человек, полностью остановлена работа в пяти из них. Основным требованием бастующих шахтеров является повышение зарплат на 50%. При этом они не соглашаются с обещанием компании изыскать возможность повысить ее сейчас на 10%, а затем - на 15%. Что касается других требований шахтеров, касающихся безопасности труда, медицинской страховки, а также экологических проблем, то компания также обещает удовлетворить их поэтапно.

Между тем, шахтеры не собираются прекращать забастовку до полного выполнения своих требований. Бастующие пикетируют все выезды из города, не пропуская машины с марганцевой рудой, являющейся основным сырьем для завода ферросплавов в Зестафони, 15 шахтеров все эти дни продолжают голодовку в палатке, размещенной в центре города перед зданием мэрии. Более того, трое шахтеров зашили себе рты, чтобы привлечь внимание руководства компании и властей к своим наболевшим проблемам.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал "тяжелой" ситуацию в городе Чиатура, попросив обе стороны "посредством интенсивного диалога как можно быстро принять взаимоприемлемые решения".

В связи с забастовкой шахтеров специальное заявление распространили лидеры правящей в Грузии партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", призвавшие руководство Georgian Manganese "принять меры по удовлетворению их справедливых требований".

Холдинг Georgian Manganese принадлежит украинской группе "Приват", которая в апреле 2013 года перевела его на свою американскую структуру Georgian American Alloys. Продукция, производимая на предприятиях холдинга, традиционно занимает лидирующие позиции среди статей грузинского экспорта.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ШАХТЕРЫ, ЗАБАСТОВКА, СИТУАЦИЯ


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