Анализ ЕС: ожидания грандиозной кибератаки против европейских выборов, похоже, не оправдались

Опасения европейских политиков и экспертов по поводу возможной кибератаки в связи с проводящимися выборами в Европейский парламент не нашли подтверждения, говорится в обзоре специальной группы ЕС по противодействию дезинформации East StratCom, распространенном в субботу.
"Благодаря нескольким громким случаям организованного Кремлем вмешательства, которые еще живы в нашей коллективной памяти, период предвыборных кампаний ЕС был омрачен тревожным ожиданием того, что Кремль каким-либо образом может попытаться повлиять и (или) подорвать избирательный процесс и в этот раз", - говорится в сообщении.
В ответ на эти опасения и на растущий спрос на анализ влияния России "в последние месяцы возник ряд инициатив по исследованию и мониторингу с целью отслеживания, разоблачения и анализа дезинформации, связанной с выборами, а также для поддержания усилий ЕС, направленных на минимизацию рисков, в том числе в случае усиления давления на социальные сети, которые могут играть ключевую роль в распространении дезинформации", отмечают в East StratCom.
"Но в последние дни перед голосованием их результаты неожиданным образом продемонстрировали спад: ожидания масштабной скоординированной кампании по оказанию влияния, целенаправленной операции "взлома и утечки" или другой грандиозной кибератаки, похоже, не оправдались", - признают в Брюсселе.
По оценке East StratCom, "наблюдаемый уровень дезинформации и манипулирования активностью в сети был в значительной степени обычным".
"И по большей части эта активность на данный момент, что немаловажно, по-видимому, является "доморощенной" - мотивируемой популистскими антиноменклатурными настроениями, которые набирают силу в определенных сегментах европейского электората и не координируются напрямую Кремлем или его ставленниками (но, безусловно, подогреваются ими!)", - делают вывод аналитики ЕС.
Со своей стороны официальные представители России неоднократно отвергали звучащие в адрес Москвы обвинения во вмешательстве в выборные процессы в Европе, в том числе путем организации атак в киберпространстве.
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