Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте - источник

Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр", у которого после вылета из Сургута в Худжанд возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Сургуте, никто не пострадал", - сказал источник.

На борту находилось 130 человек, 46 из них - дети. После вылета самолета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.