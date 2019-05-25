Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте - источник

Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр", у которого после вылета из Сургута в Худжанд возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.
"Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Сургуте, никто не пострадал", - сказал источник.
На борту находилось 130 человек, 46 из них - дети. После вылета самолета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.
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