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Происшествия 25.05.2019 20:54

Boeing с неполадками на борту благополучно приземлился в Сургуте - источник

Пассажирский Boeing авиакомпании "ЮТэйр", у которого после вылета из Сургута в Худжанд возникли проблемы с механизацией, благополучно вернулся в аэропорт вылета, сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления воздушным движением.

"Самолет выработал топливо и благополучно приземлился в Сургуте, никто не пострадал", - сказал источник.

На борту находилось 130 человек, 46 из них - дети. После вылета самолета возникли проблемы со стабилизатором пикирования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТ, НЕПОЛАДКИ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]