Более 30 процентов избирателей проголосовали в Латвии на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент проголосовали 453 653 человека или 32,13 процента от общего количества избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Латвии.

Тем самым в процентном соотношении в этом году в выборах участвовало больше граждан Латвии, чем в 2014 году, когда проголосовали 445 225 человек или 30 процентов обладающих правом голоса жителей страны.

В выборах Европарламента могли участвовать 1 411 955 жителей Латвии.