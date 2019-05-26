Более 30 процентов избирателей проголосовали в Латвии на выборах в Европарламент

На выборах в Европарламент проголосовали 453 653 человека или 32,13 процента от общего количества избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Латвии.
Тем самым в процентном соотношении в этом году в выборах участвовало больше граждан Латвии, чем в 2014 году, когда проголосовали 445 225 человек или 30 процентов обладающих правом голоса жителей страны.
В выборах Европарламента могли участвовать 1 411 955 жителей Латвии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
Баку считает абсурдным обвинения Еревана в адрес Азербайджана в расизме - МИД
Президент Алиев уверен в дальнейшем расширении отношений с Грузией
В Минске рассчитывают на снижение ставки по госкредиту РФ в $10 млрд на строительство БелАЭС
Переговоры о цене на российский газ с 2020 года будут вестись в рамках "пакетного принципа" - вице-премьер Белоруссии
ЛУКОЙЛ увеличит поставки бензинов на рынок, "Газпром нефть" и Роснефть выполняют обязательства
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
И.о. главы дагестанского Росреестра задержан по делу о махинациях с землями
Сборная России на ЧМ-2019 поспорит за бронзу с хоккеистами Чехии
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог