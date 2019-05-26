Один человек погиб и трое получили травмы при падении деревьев во время шквалов ветра во Владикавказе

В результате травм от падающих деревьев во Владикавказе погиб человек, двое госпитализированы, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь минздрава Северной Осетии Ирина Абаева в субботу.
"Одна девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась по пути в больницу, другая госпитализирована", - сказала Абаева.
Она отметила, что позже за медицинской помощью, обратились мужчина и женщина, также травмированные падающими деревьями.
"Женщину госпитализировали, мужчину после врачебного осмотра отпустили домой", - добавила пресс-секретарь.
Как сообщалось, в столице Северной Осетии прошел дождь с порывами шквалистого ветра. После чего в администрацию местного самоуправления Владикавказа поступила информация о 59 поваленных деревьях.
Пресс-служба МРСК Северного Кавказа сообщила, что нарушено энергоснабжение в некоторых населенных пунктах Алагирского, Пригородного и Правобережного районов, а также нескольких микрорайонов Владикавказа.
В восстановительных работах участвует 19 бригад. На территории региона введен режим повышенной готовности.
К 20:30 дорожные магистрали во Владикавказе освобождены от поваленных деревьев и открыты для проезда.
В ликвидации последствий шквалистого ветра принимают участие коммунальные службы администрации местного самоуправления Владикавказа, префектуры города, ГУ МЧС по Северной Осетии, аварийные бригады МРСК.
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