Один человек погиб и трое получили травмы при падении деревьев во время шквалов ветра во Владикавказе

В результате травм от падающих деревьев во Владикавказе погиб человек, двое госпитализированы, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь минздрава Северной Осетии Ирина Абаева в субботу.

"Одна девушка получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась по пути в больницу, другая госпитализирована", - сказала Абаева.

Она отметила, что позже за медицинской помощью, обратились мужчина и женщина, также травмированные падающими деревьями.

"Женщину госпитализировали, мужчину после врачебного осмотра отпустили домой", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщалось, в столице Северной Осетии прошел дождь с порывами шквалистого ветра. После чего в администрацию местного самоуправления Владикавказа поступила информация о 59 поваленных деревьях.

Пресс-служба МРСК Северного Кавказа сообщила, что нарушено энергоснабжение в некоторых населенных пунктах Алагирского, Пригородного и Правобережного районов, а также нескольких микрорайонов Владикавказа.

В восстановительных работах участвует 19 бригад. На территории региона введен режим повышенной готовности.

К 20:30 дорожные магистрали во Владикавказе освобождены от поваленных деревьев и открыты для проезда.

В ликвидации последствий шквалистого ветра принимают участие коммунальные службы администрации местного самоуправления Владикавказа, префектуры города, ГУ МЧС по Северной Осетии, аварийные бригады МРСК.