Сборная России на ЧМ-2019 поспорит за бронзу с хоккеистами Чехии

Сборная Чехии уступила команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года в Братиславе и встретится в воскресение с Россией в матче за третье место.
Встреча закончилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу канадских хоккеистов. В составе канадцев шайбы забросили Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. У чехов отличился Томаш Загорна.
Ранее в субботу россияне уступили финнам в своем полуфинальном поединке - 0:1.
Финальный матч, в котором сыграют Финляндия и Канада, также будет сыгран в воскресенье.
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