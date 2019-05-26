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Спорт 26.05.2019 10:47

Сборная России на ЧМ-2019 поспорит за бронзу с хоккеистами Чехии

Сборная Чехии уступила команде Канады в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года в Братиславе и встретится в воскресение с Россией в матче за третье место.

Встреча закончилась со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) в пользу канадских хоккеистов. В составе канадцев шайбы забросили Марк Стоун, Дарнелл Нурс, Пьер-Люк Дюбуа, Кайл Туррис и Тома Шабо. У чехов отличился Томаш Загорна.

Ранее в субботу россияне уступили финнам в своем полуфинальном поединке - 0:1.

Финальный матч, в котором сыграют Финляндия и Канада, также будет сыгран в воскресенье.

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ХОККЕЙ, ЧЕХИЯ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]