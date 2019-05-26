И.о. главы дагестанского Росреестра задержан по делу о махинациях с землями

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу о махинациях с землями, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в субботу.
"В рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, которое занималось махинациями с землями в Дагестане, задержан и исполняющий обязанности главы управления Росреестра по республике Шамиль Гаджиев", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что ранее в рамках этого дела были задержаны и другие сотрудники управления.
Вечером в субботу пресс-служба СУ СКР по республике подтвердила данные о задержании Гаджиева.
"Он задержан по подозрению по ч.3 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использование своего служебного положения)", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу суд в Дагестане арестовал двух сотрудников республиканского Росреестра и одного заключил под домашний арест по делу о махинациях с землей, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в следственном управлении СКР по республике.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух фигурантов этого дела - специалиста управления Росреестра по Республике Дагестан Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Абдулы Умаханова", - сказал представитель управления.
Он также добавил, что под домашний арест заключена специалист-эксперт этого же управления Зулейхат Дагирова. "Ей избрана такая мера пресечения из-за состояния здоровья. Помимо этого, у нее двое малолетних детей, один из них - инвалид", - пояснил собеседник агентства.
По данным СУ СКР по республике, ранее на два месяца был заключен под стражу депутат Народного собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который на момент совершения преступления был начальником юротдела правового управления мэрии Махачкалы.
Управление отмечало, что в 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, в рамках которого проводили махинации с отчуждением земель муниципальной и федеральной собственности.
В результате их действий причинен ущерб на 370 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела следователь СК России ходатайствует перед судом об аресте более 300 объектов недвижимого имущества, принадлежащих членам преступного сообщества на сумму около 20 млрд рублей.
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