США считают отставку Мадуро главным условием восстановления демократии в Венесуэле - госдепартамент

Отставка президента Венесуэлы Николаса Мадуро является обязательным условием для проведения свободных выборов и восстановления демократии в стране, заявил американский госдепартамент.

"Свободные выборы не могут проходить под контролем тирана. Мы неоднократно заявляли, что единственное, о чем можно договариваться с Николасом Мадуро, - это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло будут сосредоточены на достижении этой цели, и если это произойдет, то мы надеемся на достижение прогресса", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

Как ранее сообщил МИД Норвегии, на будущей неделе в Осло пройдет второй раунд переговоров между представителями законных властей Венесуэлы и оппозиции. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

Госдеп подчеркнул, что "США поддерживают стремление венесуэльского народа к восстановлению демократии и окончанию правления незаконного режима Мадуро", и потребовал освобождения всех политических заключенных.