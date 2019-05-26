Американский посол в Китае призвал китайские власти к диалогу с далай-ламой

Посол США В КНР Терри Брэнстед на встречах с руководством и общественными деятелями Тибетского автономного района (ТАР) Китая призвал к диалогу с лидером мировых буддистов далай-ламой, сообщил представитель американского посольства.

"Он призвал правительство Китая провести предметный диалог с далай-ламой или его представителями без предварительных условий, добиваться урегулирования, которое разрешит разногласия", - говорится в распространенном дипмиссией заявлении пресс-секретаря.

В нем говорится, что посол "выразил озабоченность по поводу вмешательства китайского правительства в свободу тибетских буддистов в области их вероисповедания".

Посол также "выразил нашу (США - ИФ) давнюю озабоченность по поводу отсутствия постоянного доступа" американцев в Тибет, отметил пресс-секретарь.

Брэнстед с 19 по 25 мая совершил поездку в ТАР и граничащую с ним провинцию Цинхай.

В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О взаимном доступе в Тибет", который предполагает, что американцы должны иметь равные с гражданами Китая права передвижения по территории ТАР.

В связи с этим Китай заявил решительный протест. МИД КНР назвал закон грубым вмешательством во внутренние дела Китая, которое может привести к ухудшению отношений между двумя странами.

Пекин считает, что далай-лама, бежавший из ТАР в 1959 году в Индию, где и проживает, ведет раскольническую деятельность, направленную на провозглашение независимости Тибета, и практически является политиком, который "рядится в тогу" религиозного деятеля.