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Дальнее зарубежье 26.05.2019 13:36

Трамп уверен в победе в торговой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "прозрели" и не намерены более терпеть поражение в торговых войнах.

"Подлинная торговая война началась еще 30 лет назад, и мы ее проиграли. Наступила новая светлая Эра, Эра Прозрения. Больше мы не проиграем!", - написал Трамп в своем Twitter (заглавные буквы как в тексте Трампа - ИФ).

США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.

Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.

Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.

Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.

При этом министерство торговли США приняло решение внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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Тэги: США, ТРАМП, ТОРГОВЛЯ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]