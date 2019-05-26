Трамп уверен в победе в торговой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "прозрели" и не намерены более терпеть поражение в торговых войнах.
"Подлинная торговая война началась еще 30 лет назад, и мы ее проиграли. Наступила новая светлая Эра, Эра Прозрения. Больше мы не проиграем!", - написал Трамп в своем Twitter (заглавные буквы как в тексте Трампа - ИФ).
США ведут переговоры с Китаем по торговым проблемам, которые пока не привели к какому-либо конкретному результату.
Повышение пошлин на импортируемые США китайские товары стоимостью $200 млрд в год вступило в силу 10 мая 2019 года. После этого президент США Дональд Трамп дал указание своей команде приступить к подготовке к введению повышенных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.
Китай, в свою очередь, с 1 июня вводит повышенные пошлины на американские товары стоимостью $60 млрд.
Трамп также подписал указ "Об обеспечении безопасности поставок информационно-коммуникационных технологий и услуг", который позволит его администрации блокировать иностранные технологические компании от ведения бизнеса в США, если они угрожают национальной безопасности.
При этом министерство торговли США приняло решение внести китайскую телекоммуникационную компанию Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
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