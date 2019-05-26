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Дальнее зарубежье 26.05.2019 14:00

Трамп отмечает большой прогресс в торговых переговорах между США и Японией

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил об успехе в торговых переговорах с Японией.

"Мы достигли большого прогресса в наших торговых переговорах с Японией. Большое внимание уделяется сельскому хозяйству и говядине", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Президент США отметил, что ожидает очень успешных переговоров после парламентских выборов в Японии, которые должны пройти в июле.

Накануне Трамп прибыл в Японию с официальным визитом. Сообщалось, что Трамп и японский премьер Синдзо Абэ сыграли в гольф в загородном клубе в префектуре Тиба.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ТОРГОВЛЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]