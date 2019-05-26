Сильное землетрясение произошло на севере Перу, информации о разрушениях нет

Мощное землетрясение магнитудой 8,0 произошло на севере Перу, сообщает в воскресенье Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясение располагался на суше - в 80 километрах к юго-востоку от района Лагунас. Очаг подземных толчков залегал на глубине 115 километров.

О разрушениях и пострадавших пока не сообщается.