Зеленский: в сердце Киева рождается свобода

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевлян и гостей столицы с днем Киева, рассказал о своем отношении к нему.
"По себе знаю, что в столице особые отношения с теми, кто приехал ее покорять. Это гордый и строгий город. Киев не спешит открывать свои объятия. Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.
Президент Украины подчеркнул, что Киев является городом, где рождается свобода.
"В этом городе, нашлось место на карте для нашего Квартала 95. В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И конечно, в сердце этого города рождается свобода", - отметил Зеленский.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 19 раз - Минобороны Азербайджана
Баку считает абсурдным обвинения Еревана в адрес Азербайджана в расизме - МИД
Президент Алиев уверен в дальнейшем расширении отношений с Грузией
В Минске рассчитывают на снижение ставки по госкредиту РФ в $10 млрд на строительство БелАЭС
Переговоры о цене на российский газ с 2020 года будут вестись в рамках "пакетного принципа" - вице-премьер Белоруссии
ЛУКОЙЛ увеличит поставки бензинов на рынок, "Газпром нефть" и Роснефть выполняют обязательства
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
И.о. главы дагестанского Росреестра задержан по делу о махинациях с землями
Сборная России на ЧМ-2019 поспорит за бронзу с хоккеистами Чехии
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог