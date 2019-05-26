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Дальнее зарубежье 26.05.2019 15:20

Международная контактная группа заявила о поддержке посреднических усилий Норвегии по Венесуэле

Международная контактная группа (МКГ) по Венесуэле приветствует продолжение норвежского посреднического переговорного процесса между венесуэльскими политическими игроками, говорится в заявлении МКГ.

"МКГ подтверждает свою приверженность политическому, мирному и демократическому решению путем свободных и справедливых выборов и готова оказать необходимую поддержку предпринимаемым усилиям", - отмечается в документе, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

Как сообщалось, представители правительства Венесуэлы и оппозиции начнут на следующей неделе переговоры с целью разрешения венесуэльского кризиса. Переговоры пройдут в Осло. Власти Норвегии будут исполнять на них роль посредника.

Правительственную делегацию представляют советник Мадуро Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес. К ним присоединился министр иностранных дел Хорхе Арреаса. Оппозиционеров возглавили депутат парламента Сталин Гонсалес, бывший мэр Каракаса Херардо Блайд и бывший министр транспорта Фернандо Моттола.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Осло в начале мая. Тогда не удалось достичь результатов на фоне возросшего политического напряжения внутри страны.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, МКГ, НОРВЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]