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Дальнее зарубежье 26.05.2019 15:47

Бои за Триполи будут продолжаться, заявил Хафтар, пообещав амнистию ополченцам

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар, ведущий военное наступление против признанного ООН правительства в Триполи, заявил, что он будет продолжать боевые действия, пока "ополченцы" в столице не сложат оружие.

"Конечно, целью является политическое решение (конфликта в стране - ИФ)", - сказал Хафтар в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche, опубликованному в воскресенье.

По его словам, "проблема в Триполи - проблема безопасности".

Он предложил амнистию бойцам в Триполи, которые сложили оружие, заявив, что им будет разрешено "вернуться домой в целости и сохранности".

Хафтар также подверг критике спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе, который ранее заявил, что это североафриканское государство за счет своих собственных средств "убивает себя".

"Саламе делает безответственные заявления. Он не был таким раньше, он изменился. Из беспристрастного и честного посредника он стал предвзятым".

В прошлом месяце Хафтар оправдывал наступление на Триполи тем, что борется с "частными ополченцами и экстремистскими группировками", которые, по его словам, получают влияние в столице при премьер-министре страны Файезе Сарадже.

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Тэги: ЛИВИЯ, ХАФТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]