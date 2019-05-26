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СНГ 26.05.2019 16:09

Медведев отмечает значение химической отрасли для обороноспособности России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником.

"Химическая отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От неё в том числе зависит обороноспособность нашей страны, её успехи в экономике и промышленности, медицине и сельском хозяйстве", - говорится в телеграмме Медведева, опубликованной в воскресенье на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что 2019 год по инициативе России объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов.

"Это подчёркивает значимость открытия Дмитрия Ивановича Менделеева для всей мировой науки. Такие события объединяют профессиональные круги, служат отличной возможностью для обмена опытом и обсуждения совместных проектов", - отметил Медведев в телеграмме.

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Тэги: РОССИЯ, МЕДВЕДЕВ, ХИМИКИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]