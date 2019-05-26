Медведев отмечает значение химической отрасли для обороноспособности России

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов химической отрасли с профессиональным праздником.
"Химическая отрасль имеет для России особое, стратегическое значение. От неё в том числе зависит обороноспособность нашей страны, её успехи в экономике и промышленности, медицине и сельском хозяйстве", - говорится в телеграмме Медведева, опубликованной в воскресенье на сайте правительства.
Премьер подчеркнул, что 2019 год по инициативе России объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов.
"Это подчёркивает значимость открытия Дмитрия Ивановича Менделеева для всей мировой науки. Такие события объединяют профессиональные круги, служат отличной возможностью для обмена опытом и обсуждения совместных проектов", - отметил Медведев в телеграмме.
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