Осуждённый за шпионаж Берг не жалуется на состояние здоровья и условия содержания в СИЗО - ОНК

Подданный Норвегии Фруде Берг, осуждённый в РФ за шпионаж, пока не этапирован в колонию и продолжает находиться в СИЗО "Лефортово", сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
"Берг все ещё находится в следственном изоляторе. Он содержится в двухместной камере, где есть все необходимое, включая горячую воду, работающий телевизор и холодильник", - сказал он.
Мельников отметил, что членам ОНК удалось перекинуться с ним несколькими словами на английском языке.
"Берг сказал, что состояние его здоровья нормальное, на условия содержания не жаловался. К сожалению, в отсутствие переводчика мы не смогли с ним больше пообщаться", - резюмировал ответственный секретарь ОНК.
16 апреля Мосгорсуд признал виновным подданного Королевства Норвегии Фруде Берга, которого в ФСБ назвали "агентом норвежской разведывательной службы, бывшего офицера национальных пограничных органов", виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Как сообщила ранее "Интерфаксу" гособвинитель Милана Дигаева, согласно фабуле уголовного дела, "Берг собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб".
Обвинение утверждало, что Ф.Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.
Защита Ф.Берга решила не обжаловать приговор. Адвокат иностранца Илья Новиков пояснил, что "Берг и его защита не видят в этом смысла, поскольку это оттянет момент, когда он сможет просить о помиловании".
Норвежец был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве. На следующий день столичный Лефортовский суд санкционировал его арест.
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