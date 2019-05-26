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Происшествия 26.05.2019 16:57

Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС

Пожарные локализовали огонь на борту большого морозильного рыболовного траулера, который загорелся в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края, площадь пожара составила 500 кв. м.

"Пожар на борту судна у причала в Преображении локализован", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в главном управлении МЧС по региону в воскресенье.

По данным управления, площадь пожара составила 500 кв. м.

Как сообщалось, в воскресенье в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на рыболовном траулере. Огонь вспыхнул в трюме судна. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет. В тушении огня задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и три единицы техники.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТРАУЛЕР, ПОЖАР, ЛОКАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]