Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС

Пожарные локализовали огонь на борту большого морозильного рыболовного траулера, который загорелся в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края, площадь пожара составила 500 кв. м.
"Пожар на борту судна у причала в Преображении локализован", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в главном управлении МЧС по региону в воскресенье.
По данным управления, площадь пожара составила 500 кв. м.
Как сообщалось, в воскресенье в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на рыболовном траулере. Огонь вспыхнул в трюме судна. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет. В тушении огня задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и три единицы техники.
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