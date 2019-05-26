Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС

Пожарные локализовали огонь на борту большого морозильного рыболовного траулера, который загорелся в порту поселка Преображение Лазовского района Приморского края, площадь пожара составила 500 кв. м.

"Пожар на борту судна у причала в Преображении локализован", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в главном управлении МЧС по региону в воскресенье.

По данным управления, площадь пожара составила 500 кв. м.

Как сообщалось, в воскресенье в поселке Преображение у причальной стенки произошел пожар на рыболовном траулере. Огонь вспыхнул в трюме судна. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет. В тушении огня задействованы 23 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России девять человек и три единицы техники.