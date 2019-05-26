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Регион 26.05.2019 17:22

Глава Минобороны Турции заявил о поддержке Анкарой территориальной целостности Грузии

Министр обороны Турции Хулуси Акар на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в Тбилиси заявил о турецкой поддержке грузинского суверенитета и территориальной целостности, сообщает в воскресенье пресс-служба главы грузинского правительства.

"Турция никогда не изменит позицию по поводу территориальной целостности Грузии", - приводятся в сообщении слова турецкого министра.

Участники встречи обсудили ситуацию в регионе и перспективы углубления партнерства между Грузией и Турцией в различных сферах.

Акар и Бахтадзе также рассмотрели вопросы сотрудничества между двумя странами в сфере обороны, в том числе в контексте интеграции Грузии в НАТО. Стороны отметили позитивную динамику в этом направлении, отметили в пресс-службе.

Министр обороны Турции в Тбилиси в воскресенье принимает участие в праздновании Дня независимости Грузии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]