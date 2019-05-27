Премьер Греции намерен организовать досрочные выборы в парламент

Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы, сообщают европейские СМИ.

Такое решение глава правительства принял после того как его партия СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европарламент. Первое место, согласно предварительным данным, в стране заняла оппозиционная "Новая демократия" (33,3%), тогда как СИРИЗА - на втором месте (23,9%).

Премьер пояснил, что дождётся проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня, после чего попросит президента страны назначить дату выборов в парламент.