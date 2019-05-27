Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9052 RUR   0.0264 GBR   2.1644 TRY   0.2794

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.05.2019 09:02

Премьер Греции намерен организовать досрочные выборы в парламент

Премьер Греции Алексис Ципрас объявил о намерении провести в стране досрочные парламентские выборы, сообщают европейские СМИ.

Такое решение глава правительства принял после того как его партия СИРИЗА потерпела поражение на выборах в Европарламент. Первое место, согласно предварительным данным, в стране заняла оппозиционная "Новая демократия" (33,3%), тогда как СИРИЗА - на втором месте (23,9%).

Премьер пояснил, что дождётся проведения муниципальных выборов в Греции 2 июня, после чего попросит президента страны назначить дату выборов в парламент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Премьер Греции считает выход своей страны из кризиса успехом солидарности и сотрудничества ЕС Премьер Греции посетил районы, пострадавшие от сильнейших за последние 100 лет пожаров Премьер Грузии вместе со студентами вылетел в Афины, воспользовавшись безвизовым режимом с ЕС Ципрас заявил, что ему стыдно за неспособность ЕС эффективно помогать мигрантам Кэмерон поддерживает позицию МВФ о необходимости списания греческих долгов Ципрас: сделка с ЕС - тяжелый, но единственный путь остаться в еврозоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]