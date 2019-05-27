Бомба взорвалась в автобусе в центре Кабула, пострадали два человека

В результате взрыва автобуса в центре Кабула (Афганистан) по предварительным данным ранены два человека.

"По предварительным данным, два человека, получивших ранения в понедельник утром в результате взрыва автобуса в центре Кабула, доставлены в лечебные учреждения афганской столицы", - сообщил начальник пресс-центра министерства здравоохранения Афганистан Вахидулла Меяр в своем Twitter.

Местные СМИ сообщают, что взрыв магнитной бомбы произошел в 7:30 по местному времени (7:00 ) в автобусе, перевозившего сотрудников министерства по делам Хаджа.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.