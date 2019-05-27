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Дальнее зарубежье 27.05.2019 09:06

Бомба взорвалась в автобусе в центре Кабула, пострадали два человека

В результате взрыва автобуса в центре Кабула (Афганистан) по предварительным данным ранены два человека.

"По предварительным данным, два человека, получивших ранения в понедельник утром в результате взрыва автобуса в центре Кабула, доставлены в лечебные учреждения афганской столицы", - сообщил начальник пресс-центра министерства здравоохранения Афганистан Вахидулла Меяр в своем Twitter.

Местные СМИ сообщают, что взрыв магнитной бомбы произошел в 7:30 по местному времени (7:00 ) в автобусе, перевозившего сотрудников министерства по делам Хаджа.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных групп пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, КАБУЛ, АВТОБУС, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]