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СНГ 27.05.2019 09:19

Шойгу прибудет во вторник в Таджикистан

Министр обороны России во вторник посетит с визитом Таджикистан.

"Делегация Российской Федерации во главе с Министром обороны России Сергеем Шойгу прибудет в Таджикистан с визитом во вторник 28 мая", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в министерстве иностранных дел республики.

Подробности визита главы российского военного ведомства в Таджикистан не разглашаются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ТАДЖИКИСТАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]