Шойгу прибудет во вторник в Таджикистан

Министр обороны России во вторник посетит с визитом Таджикистан.

"Делегация Российской Федерации во главе с Министром обороны России Сергеем Шойгу прибудет в Таджикистан с визитом во вторник 28 мая", - сообщили в понедельник "Интерфаксу" в министерстве иностранных дел республики.

Подробности визита главы российского военного ведомства в Таджикистан не разглашаются.