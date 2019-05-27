Миллионы людей поддерживают выход из ЕС без сделки - лидер партии сторонников Brexit

Председатель партии сторонников Brexit Ричард Тайс, которая, согласно предварительным данным, лидирует на выборах в Европарламент в Великобритании, заявил, что успех его партии на выборах показывает, что миллионы людей поддерживают выход из ЕС без сделки.

"Мы повержены в шок тем фактом, что миллионы других людей по всей стране поддерживают наше простое послание о восстановлении доверия к демократии и посылают четкий сигнал Вестминстеру (парламенту Великобритании - ИФ), что мы хотим Brexit без сделки", - заявил он журналистам после объявления результатов в Восточной Англии.

Он отметил, что депутаты Европарламента от партии Brexit должны играть "значительную роль" в переговорах с ЕС.

"Нам нужно сильное, смелое руководство, и нам нужно, чтобы депутаты Европарламента от партии Brexit сыграли значительную роль в переговорах. Сейчас так важно, чтобы мы пришли и помогли правительству быстро, потому что оно парализовано и не знает, кто должен быть следующим лидером".

Британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража, лидируют на выборах в Европарламент, об этом говорят предварительные результаты голосования.

В голосовании, проходящем в 12 избирательных регионах Великобритании, принимали участие как традиционные политические силы, такие как Консервативная партия, оппозиционная Лейбористская партия, Шотландская национальная партия, Партия либеральных демократов и т.д., так и новые партии - и Независимая группа, созданная депутатами Лейбористской партии из-за несогласия с политикой лидера лейбористов Джереми Корбина.

Если бы Brexit состоялся, как планировалось изначально, 29 марта 2019 года, то в Европарламент сейчас избирали бы 705 депутатов. Но с учетом проведения европейских выборов в Великобритании количество депутатских кресел в ЕП пока останется прежним: 751.