Белый дом заявил о схожести оценки бывшего вице-президента США, данной ему Пхеньяном и Трампом

Президент США Дональд Трамп согласен с характеристикой, данной своему вероятному сопернику на выборах 2020 года бывшему вице-президенту США Джо Байдену Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Думаю, их оценки бывшего вице-президента Джо Байдена совпадают", - заявила она в интервью телеканалу NBC.

Сандерс отметила, что "президент не нуждается в том, чтобы кто-то давал оценку Байдену, он несколько раз сам ее приводил".

Ранее ЦТАК резко отреагировало на замечания в отношении КНДР и ее руководства, сделанные Байденом во время его предвыборной речи.

"То, что он сказал - это просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических", - отмечалось в комментарии агентства.

В нем говорилось: "Неслучайно по поводу его кандидатуры безостановочно раздаются комментарии, что на него не стоит возлагать надежды, подкрепленные насмешками, в которых его называют глупцом с низким IQ".

Накануне Трамп написал в своем Twitter: "Улыбнулся, когда прочел, что они (Пхеньян - ИФ) назвали Байдена человеком с низким IQ и даже хуже. Может, они послали сигнал мне?".