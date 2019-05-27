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Белый дом заявил о схожести оценки бывшего вице-президента США, данной ему Пхеньяном и Трампом

Президент США Дональд Трамп согласен с характеристикой, данной своему вероятному сопернику на выборах 2020 года бывшему вице-президенту США Джо Байдену Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Думаю, их оценки бывшего вице-президента Джо Байдена совпадают", - заявила она в интервью телеканалу NBC.

Сандерс отметила, что "президент не нуждается в том, чтобы кто-то давал оценку Байдену, он несколько раз сам ее приводил".

Ранее ЦТАК резко отреагировало на замечания в отношении КНДР и ее руководства, сделанные Байденом во время его предвыборной речи.

"То, что он сказал - это просто софизм слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, не говоря уже о политических", - отмечалось в комментарии агентства.

В нем говорилось: "Неслучайно по поводу его кандидатуры безостановочно раздаются комментарии, что на него не стоит возлагать надежды, подкрепленные насмешками, в которых его называют глупцом с низким IQ".

Накануне Трамп написал в своем Twitter: "Улыбнулся, когда прочел, что они (Пхеньян - ИФ) назвали Байдена человеком с низким IQ и даже хуже. Может, они послали сигнал мне?".

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Тэги: США, ТРАМП, БАЙДЕН, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]