Основатель китайской Huawei против запрета на сотрудничество с американской Apple в ответ на действия США

Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei будет против того, чтобы Пекин в качестве ответной меры на действия США в отношении его фирмы ввел запрет на допуск американской Apple на китайский рынок.
"Прежде всего, этого не случится. Во-вторых, если это и произойдет, я буду первым, кто будет против", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Он пояснил свою позицию: "Apple - мой учитель, компания является лидером. Могу ли я, являясь учеником, выступить против учителя? Никогда".
Как сообщалось, министерство торговли США приняло решение внести китайскую Huawei в список фирм, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.
Жэнь Чжэнфэй в связи с этим заявил Bloomberg, что этот запрет может нанести вред его компании, но на незначительное время. Реальный эффект от действий США "зависит от того, как быстро наши ремонтники смогут починить самолет".
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