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Трамп стал первым государственным гостем японского императора Нарухито

Император Нарухито встретился с президентом США Дональдом Трампом в своем дворце в Токио в понедельник, сообщает The Mainichi.

Император Нарухито и императрица Масако приветствовали президента и первую леди США Меланию Трамп в Императорском дворце в центре Токио.

Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол 1 мая.

Отмечается, что во время своего визита в Японию президент США также проведет саммит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и примет участие в банкете от имени императора вечером в понедельник.

Газета подчеркивает, что Трамп в качестве государственного гостя проведет в Японии три дня.

Издание напоминает, что президент США в ноябре 2017 года, менее чем через год после избрания на пост, посетил Японию в качестве официального гостя и встретился с прежним императором Акихито.

В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.

30 апреля 2019 года Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.

С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ИМПЕРАТОР, ТРАМП, ВИЗИТ


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