Трамп стал первым государственным гостем японского императора Нарухито

Император Нарухито встретился с президентом США Дональдом Трампом в своем дворце в Токио в понедельник, сообщает The Mainichi.
Император Нарухито и императрица Масако приветствовали президента и первую леди США Меланию Трамп в Императорском дворце в центре Токио.
Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол 1 мая.
Отмечается, что во время своего визита в Японию президент США также проведет саммит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и примет участие в банкете от имени императора вечером в понедельник.
Газета подчеркивает, что Трамп в качестве государственного гостя проведет в Японии три дня.
Издание напоминает, что президент США в ноябре 2017 года, менее чем через год после избрания на пост, посетил Японию в качестве официального гостя и встретился с прежним императором Акихито.
В августе 2016 года Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон.
30 апреля 2019 года Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.
С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".
Азербайджан связывает надежды на карабахское урегулирование путем переговоров – глава МИД
Азербайджан неоднократно предлагал Армении провести обмен удерживаемых лиц по принципу «всех на всех» – Мамедъяров
В Баку ждут от руководства Армении политической воли для прогресса в переговорах по Карабаху – Мамедъяров
Пассажироперевозки в Азербайджане в январе-апреле 2019 г увеличились на 1,4%
Украина увеличила запасы в ПХГ до 11 млрд куб. м
Мустафаев возглавит делегацию Азербайджана на выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Аладдин" собрал более $86 млн в первый уик-энд, стал лидером американского проката
Огонь локализован на рыболовном траулере в Приморье, площадь пожара составила 500 кв. м - МЧС
Золотую пальмовую ветвь получил фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера
ИВ Абшеронского района направит около 405 тыс. манатов на ремонт лифтов в городе Хырдалан
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Упростите свои дела с овердрафтом от AccessBank!
АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог