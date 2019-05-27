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Дальнее зарубежье 27.05.2019 10:21

Спикер парламента Южной Кореи посетит Россию и выступит в Совете Федерации - СМИ

Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан намерен в ходе начинающегося визита в Россию призвать российских парламентариев сыграть активную роль в деле продолжения диалога между КНДР и США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

Мун Хи Сан отбывает с трехдневным визитом в Россию и три балтийских республики, отмечается в сообщении.

В ходе пребывания в РФ запланированы его встречи с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также выступление в среду в Совете Федерации.

После визита в Россию спикер южнокорейского парламента должен посетить Латвию, Литву и Эстонию, где планирует встретиться с руководством трех республик, отмечает "Ренхап".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]