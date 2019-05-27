Спикер парламента Южной Кореи посетит Россию и выступит в Совете Федерации - СМИ

Спикер Национального собрания Южной Кореи Мун Хи Сан намерен в ходе начинающегося визита в Россию призвать российских парламентариев сыграть активную роль в деле продолжения диалога между КНДР и США по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило южнокорейское агентство "Ренхап".

Мун Хи Сан отбывает с трехдневным визитом в Россию и три балтийских республики, отмечается в сообщении.

В ходе пребывания в РФ запланированы его встречи с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также выступление в среду в Совете Федерации.

После визита в Россию спикер южнокорейского парламента должен посетить Латвию, Литву и Эстонию, где планирует встретиться с руководством трех республик, отмечает "Ренхап".