Трамп ждет перемен к лучшему в отношениях с КНДР и считает, что между двумя странами существует взаимное уважение

Президент США Дональд Трамп предвидит "множество" положительных изменений в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном.

"Я лично считаю, что в отношениях с Северной Кореей произойдет много хорошего. Я чувствую это. Может я прав, может, и нет, но я это чувствую. Нам предстоит проделать долгий путь", - сказал Трамп в начале встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ в рамках визита в Японию.

Он отметил, что между США и КНДР "установились отношения уважения, может, большого уважения".

Накануне Трамп заявил, что недавние ракетные пуски КНДР не вызвали у него беспокойства, и он уверен, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит взятые на себя обязательства по прекращению ракетных испытаний.

"Северная Корея осуществила стрельбы из небольших видов оружия, это вызвало беспокойство у некоторых из моих людей и у других, но не у меня", - написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил: "Я полон уверенности, что председатель Ким сдержит данное мне обещание".

В мае Северная Корея дважды осуществляла пуски ракет малой дальности в сторону Восточно-Китайского моря. Наблюдатели расценили этот шаг Пхеньяна как демонстрацию недовольства КНДР нынешней ситуацией в вопросе переговоров с США.

Госдепартамент США накануне подтвердил, что США по-прежнему открыты для переговоров с Северной Кореей. Это стало ответом на заявление МИД КНДР в пятницу, в котором подчеркивалось: "Пока США не откажутся от нынешнего метода оценки (обстановки - ИФ) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а, следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными".

В то же время, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в преддверье визита Трампа в Японию заявил на пресс-конференции в Токио, что осуществленные КНДР пуски ракет "без сомнения" являются нарушением соответствующих резолюций Совета безопасности ООН.