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Дальнее зарубежье 27.05.2019 10:43

Лидер лейбористов считает, что вопрос Brexit вновь стоит вынести на общественное обсуждение

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин сказал, что британскую общественность следует снова попросить дать свой вердикт по Brexit, либо через всеобщие выборы, либо через второй референдум.

"Поскольку консерваторы распадаются и не могут управлять, а парламент находится в тупике, этот вопрос должен будет вернуться к народу, либо через всеобщие выборы, либо через общественное голосование", - сказал Корбин журналистам по итогам выборов в Европарламент в Великобритании.

Он отметил, что в ближайшие дни пройдут обсуждения результатов голосования внутри партии.

"Мы не позволим продолжающемуся хаосу в Консервативной партии подтолкнуть нашу страну к выходу из ЕС без сделки. (...) Парламент может и будет предотвращать такой вредный исход для рабочих мест и промышленности в Великобритании", - добавил лидер лейбористов.

На данный момент в Великобритании подсчитано 99% бюллетеней. Согласно последним результатам, в выборах лидирует партия Brexit с 31,6%, на втором месте партия Либеральных демократов с 20,3%. При этом лейбористы набрали 14,1% голосов, а консерваторы - 9,1%.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРБИН, BREXIT, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]