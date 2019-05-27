Fiat Chrysler и Renault обсуждают возможность полного слияния, сообщают СМИ

Автомобилестроительные корпорации Fiat Chrysler Automobiles и Renault SA, как ожидается, официально объявят в понедельник, что они ведут переговоры о партнерстве и могут обменяться пакетами акций, сообщают Financial Times и Wall Street Journal со ссылкой на источники.
В рамках переговоров Fiat Chrysler и Renault обсуждают также перспективу полного слияния, пишут СМИ.
По данным The Wall Street Journal, компании могут в понедельник подтвердить, что обсуждают возможность слияния на равных. Это приведет к созданию автогиганта с капитализацией порядка $37 млрд и мощностями по выпуску 9 млн автомобилей в год, что поставит его на третье место в мире по этому показателю после Volkswagen и Toyota.
Вторым вариантом, который обсуждают стороны, является обмен на первом этапе акциями - с перспективной слияния компаний в дальнейшем.
Компании считают, что сделка может помочь им объединить финансовые и технологические ресурсы для более успешной конкуренции на меняющемся мировом авторынке.
Renault согласился отложить все планы по объединению в ближайшем будущем с японской Nissan, пишет Financial Times. Таким образом, сделка может оказать давление на Nissan, который напрямую не участвовал в самих переговорах.
В дальнейшем новый альянс может пригласить к партнерству Nissan и Mitsubishi, пишет агентство Bloomberg. В этом случае объединенная копания станет лидером мирового авторынка, выпуская около 15 млн автомашин в год.
По данным на воскресенье, переговоры между Renault и Fiat Chrysler были на продвинутой стадии, в их рамках рассматриваются различные варианты соглашения, пишет The Wall Street Journal.
Совет директоров Renault собирается в понедельник утром на заседание.
Капитализация Fiat Chrysler составляет $20 млрд, Renault - около $17 млрд. Готовность двух компаний к решительным шагам связана с вызовами, стоящими сегодня перед мировой автомобильной промышленностью, которая переходит к принципиально новым технологиям.
В понедельник стороны могут сообщить, что будут сотрудничать, в частности, в сфере разработки электромобилей и новых платформ для выпуска автомашин.
Renault принадлежит 43% акций Nissan с голосующими правами, японцам - 15% французской компании. В 2016 г. к альянсу присоединилась также Mitsubishi, в которой Nissan владеет третью акций.
Противоречия между участниками альянса обострились после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan. Считается, что Гон до своего ареста добивался полного слияния Renault с Nissan.
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