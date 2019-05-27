Манат подешевел к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 мая сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 мая ЦБА установил 1,9052 манат/1EUR (24 мая - 1, 9008 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 мая установил 0,0264 манат/1RUB (24 мая – 0,0262 манат/1RUB).

Б.Рустамбеков