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    $/bbl WTI 58.63 0.72 Brent 68.69 0.93

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ТЭК 27.05.2019 09:45

Нефть вновь слабо дешевеет утром в понедельник после резкого падения на прошлой неделе

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются в ходе азиатских торгов в понедельник после того, как они завершили минувшую неделю рекордным падением с начала года.

Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:19 подешевели на $0,5 (0,07%) - до $68,54 за баррель. На торгах в прошлую пятницу их цена подскочила на $0,93 (1,37%) и составляла на закрытие $68,69 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,30 (0,51%) - до $58,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI выросла в цене на $0,72 (1,24%), до $58,63 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent упала на 5,7%, WTI - на 6,6% из-за роста опасений по поводу начала полномасштабной торговой войны между Китаем и США, что потенциально может негативно отразиться на мировой экономике и нефтяном рынке.

Тем временем позитивным фактором для нефтяного рынка стало сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе упало на 5, до 797 единиц. Для инвесторов это стало сигналом замедления активности в нефтедобывающем секторе, включая сланцевые месторождения.

Между тем мировые запасы нефти с начала второго квартала подскочили на 50-60 млн баррелей, причем большая часть повышения пришлась на США и Китай, по оценке аналитиков консалтинговой компании Energy Aspects.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ТОРГИ, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]