Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в I квартале увеличились на 4,3%, пассажиров –на 7,5%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в I-ом квартале 2019 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года на 4,3% - до 156 млн 485,9 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 51 млн 827,6 тыс. манатов (рост на 5,5%).

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-март 2019 года составили 35 млн 204,1 тыс. манатов (рост на 7,5%).

Ранее сообщалось, что в I квартале 2019 года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 12 млн 565,4 тыс. тонн грузов, в том числе 2 млн 52,4 тыс. Тонн транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-марте 2019 года составил 87 млн 46,2 тыс.человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова