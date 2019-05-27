В Киргизии на границе задержаны два гражданина страны, подозреваемые в терроризме

Два гражданина Киргизии, прошедшие подготовку в лагерях международных террористических организаций (МТО) в Сирии, задержаны при попытке незаконного проникновения на киргизскую территорию, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"У обоих мужчин при досмотре были обнаружены боеприпасы от стрелкового оружия Калашникова, установлено, что оба до попытки проникновения в Киргизию прошли террористическую подготовку в лагерях МТО", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что один из задержанных, 1990 года рождения, в 2015 году, находясь на территории в одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров МТО и был переправлен на территорию Сирии для участия в боевых действиях. В 2017 году он был объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с терроризмом, а также за участие в боевых действиях в составе МТО на территории третьих стран.

"Другой задержанный, 1992 года рождения, также был завербован эмиссарами МТО и участвовал в боевых столкновениях против правительств войск Сирии", - сообщили в пресс-службе.