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СНГ 27.05.2019 11:17

В Киргизии на границе задержаны два гражданина страны, подозреваемые в терроризме

Два гражданина Киргизии, прошедшие подготовку в лагерях международных террористических организаций (МТО) в Сирии, задержаны при попытке незаконного проникновения на киргизскую территорию, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"У обоих мужчин при досмотре были обнаружены боеприпасы от стрелкового оружия Калашникова, установлено, что оба до попытки проникновения в Киргизию прошли террористическую подготовку в лагерях МТО", - сказал представитель пресс-службы.

Он сообщил, что один из задержанных, 1990 года рождения, в 2015 году, находясь на территории в одной из стран СНГ, попал под влияние эмиссаров МТО и был переправлен на территорию Сирии для участия в боевых действиях. В 2017 году он был объявлен в межгосударственный розыск по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с терроризмом, а также за участие в боевых действиях в составе МТО на территории третьих стран.

"Другой задержанный, 1992 года рождения, также был завербован эмиссарами МТО и участвовал в боевых столкновениях против правительств войск Сирии", - сообщили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, АНТИТЕРРОР, ГРАНИЦА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]