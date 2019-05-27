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Внутренняя политика 27.05.2019 10:14

Президент Алиев посетил монумент, возведенный в честь АДР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил в понедельник по случаю Дня Республики - 28 мая монумент, возведенный в столице на улице Истиглалийят в честь Азербайджанской Демократической Республики, сообщает сайт главы государства.

Вокруг монумента был выстроен почетный караул.

Глава государства возложил к монументу венок.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АДР, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]