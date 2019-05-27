АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим

В связи с проведением в столице финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА ОАО «АтаБанк» перейдет на усиленный режим работы.
Таким образом в период с 27 мая по 1 июня следующие филиалы Банка будут работать в интенсивном режиме с 09:00-20:00 часов:
· Филиал "Баку": пр. Нефтяников, 67. Тел.: (012) 437 23 71, 437 23 72
· Филиал "Yeni Həyat": ул. З.Алиевой, 55. Тел.: (012) 598 22 94; 598 22 95
· Отделение «Сахиль»: ул. Пушкина, 9; Тел.: (+994 12) 598 11 36
Переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время важного спортивного мероприятия.
Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.
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