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27.05.2019 10:37

АтаБанк в связи с финалом Лиги Европы перейдет на усиленный режим

В связи с проведением в столице финального матча по футболу Лиги Европы УЕФА ОАО «АтаБанк» перейдет на усиленный режим работы.

Таким образом в период с 27 мая по 1 июня следующие филиалы Банка будут работать в интенсивном режиме с 09:00-20:00 часов:

· Филиал "Баку": пр. Нефтяников, 67. Тел.: (012) 437 23 71, 437 23 72

· Филиал "Yeni Həyat": ул. З.Алиевой, 55. Тел.: (012) 598 22 94; 598 22 95

· Отделение «Сахиль»: ул. Пушкина, 9; Тел.: (+994 12) 598 11 36

Переход филиалов на усиленный режим работы осуществляется с целью качественного и бесперебойного обслуживания как местных клиентов, так и гостей столицы во время важного спортивного мероприятия.

Функционирущий более 25-и лет, ОАО «АтаБанк» является современным и универсальным азербайджанским банком. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам в Баку и регионах республики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]