Баку и Кабул в июне проведут I заседание рабгруппы по экономическому сотрудничеству

Первое заседание азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству пройдет в июле 2019 года в Баку, сообщает министерство экономики Азербайджана.
Вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном обсудил министр экономики Шахин Мустафаев в Баку с министром торговли и промышленности Афганистана Аджмалом Ахмеди.
Мустафаев отметил, что товарооборот между странами в 2018 году увеличился на 37%, в январе-апреле текущего года наблюдается рост на 50%. «Между Азербайджаном и Афганистаном подписано более 15 документов в торгово-экономической сфере, создана рабочая группа по экономическому сотрудничеству»,- сказал министр.
Мустафаев также подчеркнул хорошее географическое расположение Азербайджана и нахождение на пересечении транспортных маршрутов, отметил возможности для более широкого использования транзитного потенциала, в том числе маршрута Лапис-Лазули.
В ходе встречи были отмечены широкие возможности по сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта, связи, строительства, мелиорации, строительства автомобильных дорог, производстве строительных материалов.
В свою очередь Ахмеди проинформировал Мустафаева о промышленных, инвестиционных, торговых возможностях Афганистана и подчеркнул важность организации встреч между деловыми людьми двух стран.
Б.Рустамбеков
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