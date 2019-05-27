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Бизнес и законодательство 27.05.2019 10:38

Баку и Кабул в июне проведут I заседание рабгруппы по экономическому сотрудничеству

Первое заседание азербайджано-афганской рабочей группы по экономическому сотрудничеству пройдет в июле 2019 года в Баку, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Вопросы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Афганистаном обсудил министр экономики Шахин Мустафаев в Баку с министром торговли и промышленности Афганистана Аджмалом Ахмеди.

Мустафаев отметил, что товарооборот между странами в 2018 году увеличился на 37%, в январе-апреле текущего года наблюдается рост на 50%. «Между Азербайджаном и Афганистаном подписано более 15 документов в торгово-экономической сфере, создана рабочая группа по экономическому сотрудничеству»,- сказал министр.

Мустафаев также подчеркнул хорошее географическое расположение Азербайджана и нахождение на пересечении транспортных маршрутов, отметил возможности для более широкого использования транзитного потенциала, в том числе маршрута Лапис-Лазули.

В ходе встречи были отмечены широкие возможности по сотрудничеству в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта, связи, строительства, мелиорации, строительства автомобильных дорог, производстве строительных материалов.

В свою очередь Ахмеди проинформировал Мустафаева о промышленных, инвестиционных, торговых возможностях Афганистана и подчеркнул важность организации встреч между деловыми людьми двух стран.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АФГАНИСТАН, РАБГРУППА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]