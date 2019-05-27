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Карабахский конфликт 27.05.2019 10:42

В Баку ждут от руководства Армении политической воли для прогресса в переговорах по Карабаху – Мамедъяров

Азербайджан питает определенные надежды на здравомыслие нового руководства в Армении в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

«Мы в Азербайджане возлагаем определенные надежды на здравомыслие нового руководства соседней страны, осознание им того, что без урегулирования отношений с Азербайджаном, без интеграции в широкомасштабное региональное сотрудничество невозможно вывести Армению из того тупика, в который она сама себя загнала, проводя политику агрессии и оккупации»,- заявил Мамедъяров в интервью газете «Коммерстант».

Он отметил, что Баку в процессе урегулирования дал определенную временную паузу, чтобы новое политическое руководство Армении ознакомилось с деталями переговорного процесса.

«Этот переходный этап завершен, переговоры возобновились как на уровне лидеров двух стран, так и на уровне глав внешнеполитических ведомств»,- отметил министр.

Он напомнил, что в текущем году при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ дважды проводились встречи глав МИД Азербайджана и Армении – в Париже и Москве. «Диалог идет в существующем формате по имеющейся повестке, что вселяет определенный оптимизм»,- подчеркнул Мамедъяров.

Вместе с тем, по словам министра, параллельно со встречами в рамках переговорного процесса с армянской стороны звучат неоднозначные и бросающие тень на всю конструкцию политического урегулирования заявления. «К сожалению, они носят далеко не единичный характер. Это, конечно же, вызывает тревогу. Так что, могу сказать, прошедший год выдался весьма насыщенным и противоречивым»,- подчеркнул Мамедъяров.

«Сейчас же мы нуждаемся, прежде всего, в демонстрации политической воли со стороны руководства Республики Армения, чтобы продвигать переговорный процесс»,- добавил он.

Мамедъяров подчеркнул, что предыдущие правительства Армении всячески пытались уклоняться от выполнения своих непосредственных международных обязательств.

«Увы, на протяжении долгих лет руководство Армении не проявляло доброй политической воли по исполнению однозначных требований международного сообщества, что, в конечном счете, обусловило изоляцию Еревана от широкомасштабного регионального сотрудничества, стагнацию и глубокий социально-политический кризис»,- отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что итогом подобной политики прежних властей Армении стали события, приведшие к власти правительство Никола Пашиняна.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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